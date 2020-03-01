Глубоководный горизонт

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Складывается ощущение, что оно как бы насмехается над моей верой в прогнозы синоптиков, и только я надену что-то попроще, как оно тут же предательски исчезает. И наша «тёплая» зима начинает пробирать до самых костей. А спустя пару дней ты предсказуемо топаешь в аптеку за аспирином и бумажными салфетками.

Вообще, в такие деньки я предпочитаю без особой необходимости не вылазить из своего тёплого логова и как можно меньше контактировать с внешним миром. Вместо