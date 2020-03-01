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Глубоководный горизонт

На столе у меня разбиты конспекты. В твоих сейфах – золото и жемчуга. В глазах моих – Солнце и сантименты. В твоём сердце – лишь чёрная и страшная дыра... Погода на дворе сменяется слишком быстро, и я никак не успеваю под неё подстроиться. Стоит мне надеть пуховик, три пары штанов и шапку для путешествий по Антарктиде, как в лицо начинает жечь Солнце.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Складывается ощущение, что оно как бы насмехается над моей верой в прогнозы синоптиков, и только я надену что-то попроще, как оно тут же  предательски исчезает. И наша «тёплая» зима начинает пробирать до самых костей. А спустя пару дней ты предсказуемо топаешь в аптеку за аспирином и бумажными салфетками.

 

Вообще, в такие деньки я предпочитаю без особой необходимости не вылазить из своего тёплого логова и как можно меньше контактировать с внешним миром. Вместо

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