Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Ханафи)

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1. Каковы требования к джаназа-намазу, когда покойных несколько?

Когда умерших людей из числа верующих мусульман несколько, то лучше провести джаназа-намаз по отдельности над каждым. Сначала совершают заупокойную молитву над самым благочестивым из умерших, после него – над следующим по благочестию и так далее. Если же решили провести один джаназа-намаз над всеми, то трупы укладывают в один длинный ряд по направлению к кибле, так, чтобы ступни одного находились