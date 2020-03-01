Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Ханафи)
1. Каковы требования к джаназа-намазу, когда покойных несколько? 2. В случае разногласия между супругами по поводу альмахра каким образом решается вопрос? 3. Несколько человек претендуют на владение домом, утверждая, что он достался каждому из них в наследство. Какие доказательства каждый должен представить имаму? 4. Какое решение принято относительно дичи, если убил её немусульманин? 5. Человек дал обет не есть хлеб. Какой хлеб ему нельзя есть? 6. Недавно купила ребёнку акварельные краски и художественную кисть. Кисточка сделана из шерсти пони, бывает из беличьей шерсти. Строительные кисти, а также натуральные щётки для чистки одежды, обуви изготавливаются чаще всего из волос животных. Можно ли пользоваться такими предметами? 7. У меня два вопроса. Есть ли какие-то условия для принятия свидетельства от человека? Необходимо ли досконально проверять, насколько добропорядочны свидетели? 8. Можно ли охотиться на животных, мясо которых не дозволено для употребления в пищу? 9. Если человек дал клятву не говорить с другим человеком в течение нескольких дней, то в течение скольких дней он обязан соблюсти клятву? 10. Касательно сунны нашего Пророка ﷺ – расскажите, пожалуйста, каким образом спал Посланник Аллаха ﷺ. 11. Расскажите о чтении Корана в намазе. 12. Как решить по Шариату претензии в арендных отношениях? 13. В случаях по поводу спора между мужем и женой о домашнем имуществе как решается этот спор?статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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1. Каковы требования к джаназа-намазу, когда покойных несколько?
Когда умерших людей из числа верующих мусульман несколько, то лучше провести джаназа-намаз по отдельности над каждым. Сначала совершают заупокойную молитву над самым благочестивым из умерших, после него – над следующим по благочестию и так далее. Если же решили провести один джаназа-намаз над всеми, то трупы укладывают в один длинный ряд по направлению к кибле, так, чтобы ступни одного находились
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