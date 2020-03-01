Торговля. Условие для права расторжения сделки

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Мухаммад покупает машину у Ахмада за определённую сумму. Но Мухаммад сомневается в правильности своего поступка или же машина не вызывает у него доверия. Тут Шариат (религиозное право) предлагает Мухаммаду выход из его ситуации, а именно – воспользоваться правом на расторжение сделки в случае, если машина ему не понравится по каким-либо причинам или если он просто передумает.

В этом случае он вправе поставить условие, что в течение какого-то времени (от одного дня до