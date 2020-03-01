Пять современных уловок шайтана

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Таким образом Всевышний проверяет Своих рабов. От того, как человек пройдёт эти испытания, будет зависеть его положение в День воскрешения: он либо возрадуется, либо опечалится. Хотя испытания, посланные Всевышним, отличаются друг от друга степенью тяжести, люди проходят их по-разному. Кто-то с лёгкостью преодолевает тяготы, а кто-то спотыкается на самом простом.

С момента сотворения Адама عليه السلام шайтан стал плести интриги и козни против него и его потомков,