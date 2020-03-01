Пять современных уловок шайтана
На протяжении своей жизни человек проходит через нескончаемую череду различных испытаний. Если подумать, вся жизнь – это длинная цепь, состоящая из тягот.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Таким образом Всевышний проверяет Своих рабов. От того, как человек пройдёт эти испытания, будет зависеть его положение в День воскрешения: он либо возрадуется, либо опечалится. Хотя испытания, посланные Всевышним, отличаются друг от друга степенью тяжести, люди проходят их по-разному. Кто-то с лёгкостью преодолевает тяготы, а кто-то спотыкается на самом простом.
С момента сотворения Адама عليه السلام шайтан стал плести интриги и козни против него и его потомков,
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