Признаки Судного дня
О признаках близости Судного дня говорят уже давно. То тут, то там появляются «пророки», утверждающие, что им известна дата наступления этого дня.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Естественно, что подобные заявления приводят к массовой панике среди населения планеты. Однако далеко не все поддаются паническим настроениям. Обычно мусульмане остаются глухи ко всеобщим разговорам об Апокалипсисе, ибо в Исламе об этом дне говорится очень много, во всех хадисах и текстах транслируется информация о том, что лишь после появления всех признаков и знамений наступит Конец Света. Пока не все они проявились, но постепенно всё, что написано об этом в коранических текстах,
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