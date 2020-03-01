Признаки Судного дня

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Естественно, что подобные заявления приводят к массовой панике среди населения планеты. Однако далеко не все поддаются паническим настроениям. Обычно мусульмане остаются глухи ко всеобщим разговорам об Апокалипсисе, ибо в Исламе об этом дне говорится очень много, во всех хадисах и текстах транслируется информация о том, что лишь после появления всех признаков и знамений наступит Конец Света. Пока не все они проявились, но постепенно всё, что написано об этом в коранических текстах,