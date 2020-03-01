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Модное «покрывало»?

Трансформация исламской женской моды Мир меняется, а с ним и капризы моды. И если вчера хиджаб был одеждой женщин пустыни, то сегодня это модный тренд. Но как же происходило это «принятие» исламского стиля одежды светским большинством?

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Когда идёт речь о хиджабе, то и сейчас люди, выросшие в иной эпохе, твердят, что молодёжь уподобляется Востоку, забыв о традиционной одежде предков. Но при этом западная мода с одеждой, открывающей максимум тела, не смущает и не вызывает призывов «вернуться к прошлому». Ну да ладно, это уже совсем другая история. А нас интересует история хиджаба в Православии, Иудаизме, Исламе.

 

 Одежда предков

Слово «хиджаб» в переводе с арабского означает

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