Свадьба = головная боль?
В наше время, к сожалению, красота заключения брака определяется финансовыми затратами на свадьбу, что стало предметом серьёзного беспокойства и стресса для многих людей.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Некоторые люди считают, что поскольку церемония бракосочетания «бывает только раз в жизни», то на неё следует тратить средства не задумываясь, а экономия воспринимается как жадность и вызывает недоумение и насмешки даже самых близких родственников.
Поэтому мы часто слышим, как люди говорят: «Не будем экономить на свадьбе, это же самое важное событие в жизни!» Таким образом люди пытаются оправдать непомерные расходы. Несомненно, брак – одно из особых,
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