Как не превратиться в жертву?
В жизни нередки случаи, требующие от нас самопожертвования. Мать недосыпает, ухаживая за младенцем. Отец работает без выходных, чтобы обеспечить семью… Это их добровольный вклад. Умение поступиться собственными интересами для важной цели – похвальное качество.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
28
По собственному желанию
В жизни человека могут случиться разные обстоятельства – землетрясение или ДТП, кризисы или мошенники, чья-то зависть или обман и т. д., в которых он выступает в роли жертвы. Например, человек, пострадавший от чего-то тяжёлого или неприятного, выбивается из привычного ритма жизни: физически, если получил травмы или ущерб, и морально – если ему «наплевали в душу».
Казалось бы, никто не должен хотеть быть жертвой. Однако
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик