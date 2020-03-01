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Как не превратиться в жертву?

В жизни нередки случаи, требующие от нас самопожертвования. Мать недосыпает, ухаживая за младенцем. Отец работает без выходных, чтобы обеспечить семью… Это их добровольный вклад. Умение поступиться собственными интересами для важной цели – похвальное качество.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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По собственному желанию

В жизни человека могут случиться разные обстоятельства – землетрясение или ДТП, кризисы или мошенники, чья-то зависть или обман и т. д., в которых он выступает в роли жертвы. Например, человек, пострадавший от чего-то тяжёлого или неприятного, выбивается из привычного ритма жизни: физически, если получил травмы или ущерб, и морально – если ему «наплевали в душу».

 

Казалось бы, никто не должен хотеть быть жертвой. Однако

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