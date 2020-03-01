Как не превратиться в жертву?

28

По собственному желанию

В жизни человека могут случиться разные обстоятельства – землетрясение или ДТП, кризисы или мошенники, чья-то зависть или обман и т. д., в которых он выступает в роли жертвы. Например, человек, пострадавший от чего-то тяжёлого или неприятного, выбивается из привычного ритма жизни: физически, если получил травмы или ущерб, и морально – если ему «наплевали в душу».

Казалось бы, никто не должен хотеть быть жертвой. Однако