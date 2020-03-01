Научитесь не подчиняться толпе

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Исследования по социальной психологии указывают на то, что воздействие и влияние окружения, среды обитания, коллектива на человека во много раз больше воздействия одного, даже очень авторитетного лица. И в этих условиях люди вольно или невольно оценивают друг друга. Оценка других нередко становится непроизвольной оценкой себя. По этому поводу справедливо заметил И. Гёте: «Никто не может оценивать других, пока сам не научится оценивать самого себя».