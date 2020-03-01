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Научитесь не подчиняться толпе

Предпосылки и сочетание видов самоуправления личности Многие из нас, абсолютно ничего не делая для управления самим собой, жалуются на собственную вспыльчивость, раздражительность и ищут лёгкий способ исцеления. Многие исламские учёные справедливо рекомендуют каждодневное прослушивание Корана. Действительно, я верю в величайшие целительские способности этой книги и сам пользуюсь этим методом как эликсиром для успокоения. Но для этого как минимум надо быть готовым для правильного чтения этой Священной книги. И это является для верующих хорошей предпосылкой для начала самоуправления.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Исследования по социальной психологии указывают на то, что воздействие и влияние окружения, среды обитания, коллектива на человека во много раз больше воздействия одного, даже очень авторитетного лица. И в этих условиях люди вольно или невольно оценивают друг друга. Оценка других нередко становится непроизвольной оценкой себя. По этому поводу справедливо заметил И. Гёте: «Никто не может оценивать других, пока сам не научится оценивать самого себя».

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