Научитесь не подчиняться толпе
Предпосылки и сочетание видов самоуправления личности Многие из нас, абсолютно ничего не делая для управления самим собой, жалуются на собственную вспыльчивость, раздражительность и ищут лёгкий способ исцеления. Многие исламские учёные справедливо рекомендуют каждодневное прослушивание Корана. Действительно, я верю в величайшие целительские способности этой книги и сам пользуюсь этим методом как эликсиром для успокоения. Но для этого как минимум надо быть готовым для правильного чтения этой Священной книги. И это является для верующих хорошей предпосылкой для начала самоуправления.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
24
Исследования по социальной психологии указывают на то, что воздействие и влияние окружения, среды обитания, коллектива на человека во много раз больше воздействия одного, даже очень авторитетного лица. И в этих условиях люди вольно или невольно оценивают друг друга. Оценка других нередко становится непроизвольной оценкой себя. По этому поводу справедливо заметил И. Гёте: «Никто не может оценивать других, пока сам не научится оценивать самого себя».
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик