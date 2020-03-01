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ГлавнаяСемьяПсихология отношений

Погода в доме, или Зонтик семейного счастья

Как сохранить благополучие в семье? Этим вопросом время от времени задаются многие. Возникает он и в ситуации, когда муж или жена чувствуют, что в их отношениях назревает нечто отрицательное, пугающее, что-то такое, что начинает угрожать самой целостности семьи.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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В этой связи важно отметить тот факт, что процент распада семей за последнее десятилетие заметно возрос. Давайте вместе постараемся разобраться в этом сложном вопросе и попытаемся найти пути выхода из самых сложных внутрисемейных проблем.

 

Главное – внимание

Вообще, важно отметить, что чем раньше супруги обратят внимание на нездоровую атмосферу в семье, тем больше шансов сохранить благополучие. Однако практика показывает, что большинство

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