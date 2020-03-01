Ставки на грани
Можно ли потерять деньги после футбольного матча? Легко, если вы сделали ставку на проигравшего. Первые ставки на результаты игр, возможно, появились вместе с Олимпийскими играми. И хотя в Греции они были под запретом, Римская империя узаконила деятельность букмекеров. Ставки принимались на результаты скачек, итоги гладиаторских боёв…статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Но в современной истории букмекерские конторы, как специализированое место приёма ставок на результаты спортивных и иных мероприятий или событий, появились только в XIX веке. И впереди планеты всей – Великобритания, лидер по количеству букмекерских контор. В России такая деятельность началась в 90-е годы прошлого века. С каждым годом их число увеличивалось, как росло и число обманутых ими людей. Но как же букмекерские конторы регулируются законом? Надо сказать, что требования закона к
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