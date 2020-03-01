Ставки на грани

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Но в современной истории букмекерские конторы, как специализированое место приёма ставок на результаты спортивных и иных мероприятий или событий, появились только в XIX веке. И впереди планеты всей – Великобритания, лидер по количеству букмекерских контор. В России такая деятельность началась в 90-е годы прошлого века. С каждым годом их число увеличивалось, как росло и число обманутых ими людей. Но как же букмекерские конторы регулируются законом? Надо сказать, что требования закона к