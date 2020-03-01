Азартная игра – мерзость сатаны
В нашей жизни человек сталкивается с разными способами развлечения и заработка каких-либо средств. Но какие-то из них Божий закон дозволил, а какие-то запретил. К таким запретным средствам заработка и развлечения относятся азартные игры.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Что такое азартная игра?
Азартная игра – игра, в которой выигрыш зависит не от мастерства игрока, а от удачи и везения. Туда входят следующие виды: игра в кости, лотерея, игровые автоматы, ставки, игра в карты и другие. То есть ставить деньги на результаты спортивных соревнований запрещено.
Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл):
«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, идолы и гадальные
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