Азартная игра – мерзость сатаны

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Что такое азартная игра?

Азартная игра – игра, в которой выигрыш зависит не от мастерства игрока, а от удачи и везения. Туда входят следующие виды: игра в кости, лотерея, игровые автоматы, ставки, игра в карты и другие. То есть ставить деньги на результаты спортивных соревнований запрещено.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл):

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, идолы и гадальные