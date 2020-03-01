Не общаюсь с женой отца
– Мой отец развёлся с мамой несколько лет назад. Он женился, с его женой я почти не общаюсь, мне всё ещё обидно за мать. И тут отец сообщил мне, что у меня скоро будет брат или сестра. Для меня это стало шоком. Как мне относиться к этому ребёнку, если даже имя его матери вызывает во мне негативные чувства? Г. Сулейманова, КБРстатья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Ответ психолога:
– Конечно, непростая в плане эмоций у вас ситуация, но и из неё обязательно найдётся выход. Начнём с того, что этот ребёнок не выбирал родителей: он родится на свет по воле Всевышнего. Если взять в расчёт поступок вашего отца, то нужно понимать, что люди не разводятся от хорошей и счастливой жизни.
Часто бывает такое, что отношения между мужем и женой ухудшаются, а их ребёнок вынужден принять чью-либо строну. Вот и вы в такой ситуации
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