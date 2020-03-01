Не общаюсь с женой отца

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Ответ психолога:

– Конечно, непростая в плане эмоций у вас ситуация, но и из неё обязательно найдётся выход. Начнём с того, что этот ребёнок не выбирал родителей: он родится на свет по воле Всевышнего. Если взять в расчёт поступок вашего отца, то нужно понимать, что люди не разводятся от хорошей и счастливой жизни.

Часто бывает такое, что отношения между мужем и женой ухудшаются, а их ребёнок вынужден принять чью-либо строну. Вот и вы в такой ситуации