Дети про нас забыли

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Ответ богослова:

– Неуважение к родителям – это отвратительное, злостное деяние. Оно недопустимо для сознательных, богобоязненных, благочестивых людей, следующих путём Истины. Конечно же, огромную роль в воспитании ребёнка, формировании в нём нравственных качеств играют родители.

Именно на них лежит ответственность за то, какими вырастут дети, ибо с семилетнего возраста родители были обязаны приобщать их к соблюдению божественных предписаний,