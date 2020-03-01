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Дети про нас забыли

– У меня трое детей. Всю свою жизнь мы с мужем работали, всем дали образование, сыграли свадьбы, помогли с жильём. Мы ждали, что, когда выйдем на пенсию, дети будут нам помогать. Но они даже не звонят, не спрашивают, нужно ли нам что-нибудь. В чём же мы с мужем ошиблись в воспитании детей? Почему наши дети выросли такими чёрствыми? К. Мухтарова, г. Москва

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Ответ богослова:

– Неуважение к родителям – это отвратительное, злостное деяние. Оно недопустимо для сознательных, богобоязненных, благочестивых людей, следующих путём Истины. Конечно же, огромную роль в воспитании ребёнка, формировании в нём нравственных качеств играют родители.

 

Именно на них лежит ответственность за то, какими вырастут дети, ибо с семилетнего возраста родители были обязаны приобщать их к соблюдению божественных предписаний,

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