Как Сталин руководил мусульманским бюро и что из этого вышло
В начале своей борьбы за власть большевики избегали прямого и жёсткого давления на религию, следили за тем, чтобы не задеть чувства верующих, и более того, использовали последних в своей пропаганде, как бы показывая, что идеи социальной справедливости, за которые они агитируют, находят поддержку и в Священных Писаниях.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Так, например, из ряда документов мы узнаём, что в ноябре 1918 года «прошёл первый съезд мусульманкоммунистов», по итогам которого было создано «Центральное бюро мусульманских коммунистических организаций» для координации работы мусульманских секций и бюро при местных комитетах Российской коммунистической партии большевиков (РКП(б)).
Самое интересное, что данное бюро работало на правах отдела в Центральном комитете РКП(б), и возглавлял его не кто иной, как сам
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