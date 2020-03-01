Lectio Hominem – Человек читающий

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Мир книг захватывает и увлекает, заставляет сопереживать героям произведений, прокручивать в голове тысячи сценариев развития событий, обогащает ум и прибавляет опыт. Одним словом, чтение книг не только удовольствие для души, но и польза для разума. Конечно, книга книге рознь. И не любой труд достоин внимания и траты драгоценного времени.

Недаром один мудрый человек сказал, что личность определяют два фактора: круг общения и любимые книги. О книгах можно говорить