Lectio Hominem – Человек читающий
Американский писатель-фантаст Айзек Азимов утверждал: «Я уверен, книгу ничто не заменит в будущем, так же как ничто не могло заменить её в прошлом».статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Мир книг захватывает и увлекает, заставляет сопереживать героям произведений, прокручивать в голове тысячи сценариев развития событий, обогащает ум и прибавляет опыт. Одним словом, чтение книг не только удовольствие для души, но и польза для разума. Конечно, книга книге рознь. И не любой труд достоин внимания и траты драгоценного времени.
Недаром один мудрый человек сказал, что личность определяют два фактора: круг общения и любимые книги. О книгах можно говорить
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