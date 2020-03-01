12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоИнтервью

Борьба формирует благородного мужчину

В преддверии Олимпийских игр в Токио начат отбор кандидатов в сборную России по различным видам спорта. Это и проверка для действующих лидеров, и шанс для молодых атлетов.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
55

Не стала исключением и спортивная борьба, где присутствует жёсткая конкуренция за попадание в основной состав олимпийской команды. Специальный корреспондент газеты «Ас-салам» побывал на одном из предолимпийских стартов – чемпионате России по греко-римской борьбе в Новосибирске, где президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион, заслуженный тренер РФ Михаил Мамиашвили рассказал о ходе подготовки борцов к Олимпиаде.


– Михаил

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

В поисках снега...

Что ещё поразило индонезийцев в России? Вот уже месяц в махачкалинском Гуманитарно-педагогическом

Проповедь молодого человека

Молодёжь – главный участник событий. Больших и малых, светлых и тёмных… Поэтому за молодые умы и сердца

Цепная реакция чистоты

Когда мы заселились в дом, в котором сейчас проживаем, в подъезде была очень мрачная картина: стены пестрили

60 секунд на спасение

Ранним утром 15 августа 2019 года пассажиры лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Москва –