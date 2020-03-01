Борьба формирует благородного мужчину

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Не стала исключением и спортивная борьба, где присутствует жёсткая конкуренция за попадание в основной состав олимпийской команды. Специальный корреспондент газеты «Ас-салам» побывал на одном из предолимпийских стартов – чемпионате России по греко-римской борьбе в Новосибирске, где президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион, заслуженный тренер РФ Михаил Мамиашвили рассказал о ходе подготовки борцов к Олимпиаде.



– Михаил