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Год родного языка в Татарстане

В Татарстане прошло заседание пленума Духовного управления мусульман РТ. По итогам мероприятия единогласным решением имамов-мухтасибов и казыев 2020 год в Татарстане объявлен Годом родного языка.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Так, основная работа ДУМ РТ будет направлена на развитие татароязычной среды в мечетях, изучение татарского языка, сохранение национальной идентичности и самосознания. На пленуме состоялось подведение итогов деятельности ДУМ РТ, а также его организаций в 2019 году, рассмотрены задачи на 2020 год.

 

Первый заместитель Муфтия Татарстана Рустем-хазрат Валиуллин выступил с докладом, в котором рассказал о работе, проводимой Духовным управлением несколько последних лет. Отметим, что на сегодняшний день ДУМ РТ успешно реализует татароязычные проекты и инициативы: это школы «Нур» и «Ихсан», примечетские курсы татарского языка, СМИ, различные издания и прочее.
 

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