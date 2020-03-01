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Новая программа от министерства

Программа научных исследований, направленная на изучение этнокультурного многообразия российского общества и укрепление общероссийской идентичности, будет разработана и утверждена Министерством образования и науки России. Данное поручение исходит от президента РФ Владимира Путина.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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В опубликованных по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям поручениях сказано: «Минобрнауки России разработать при участии Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» и утвердить программу научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности, а также обеспечить реализацию этой программы в 2020– 2022 годах.

 

Срок – 1 апреля 2020 года». Отметим, что ответственные за поручение – премьер-министр Михаил Мишустин и президент РАН Александр Сергеев.
 

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