Новая программа от министерства

Программа научных исследований, направленная на изучение этнокультурного многообразия российского общества и укрепление общероссийской идентичности, будет разработана и утверждена Министерством образования и науки России. Данное поручение исходит от президента РФ Владимира Путина.

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В опубликованных по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям поручениях сказано: «Минобрнауки России разработать при участии Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» и утвердить программу научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности, а также обеспечить реализацию этой программы в 2020– 2022 годах.

Срок – 1 апреля 2020 года». Отметим, что ответственные за поручение – премьер-министр Михаил Мишустин и президент РАН Александр Сергеев.

