«Золотые правила нравственности»

В Дагестане проходит третий Республиканский конкурс «Золотые правила нравственности». О начале приёма заявок на участие уже объявлено Министерством по национальной политике и делам религий РД.

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Данное мероприятие, направленное на духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание молодого поколения, проводится с 2018 года. В нынешнем, 2020 году конкурс будет посвящён знаковой дате в истории России – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Финальным испытанием для конкур

сантов станет презентация театрализованного представления, которое будет посвящено этой важной дате.

Отметим, что накануне телеканал РГВК «Дагестан» представил вниманию зрителей передачу «Человек и вера», в которой было подробно рассказано о предстоящем конкурсе. В качестве ведущего выступил Хаджи-Мурат Раджабов – сотрудник Министерства по национальной политике и делам религий РД, а приглашёнными экспертами стали и.о. ректора Дагестанского гуманитарного института Магомед Гаджидадаев и сотрудник министерства Магомед Магомедов.

