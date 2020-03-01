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Благодарственное письмо газете «Ас-салам»

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев провёл встречу с представителями СМИ республики. На мероприятии присутствовал глава кабмина Артём Здунов, а также федеральные и региональные средства массовой информации.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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В честь Дня российской печати, прошедшего 13 января, Васильев отметил ведущие СМИ. Отрадно, что награду получила и наша редакция. Благодарственное письмо за значительные творческие и профессиональные достижения Владимир Васильев вручил главному редактору «Ас-салама» Наире Махмудовой.  
В свою очередь, все сотрудники духовно-просветительской газеты «Ассалам» выражают признательность за высокую оценку проделанной работы. 

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