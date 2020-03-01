Исследователи о Коране

Исследователи одного из самых престижных и старейших американских университетов – Гарварда, приводя в пример аяты Священного Корана, заявили: «Несомненно, Всемогущий Бог в этом Писании (Коране) наставляет человечество на верный путь. Священный Коран – это книга, в которой содержатся принципы справедливости и гуманности, и в Исламе нет оснований для несправедливости».

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Также учёные Гарварда признали: «Весь мир принимает этот факт и чтит то, что упоминается в Коране». Интересно отметить, что у входа на юридический факультет Гарвардского университета на стене повешена табличка с цитатой из Корана.

Джонатан Брокопп, доктор философии, профессор истории и религиоведения Университета Пенсильвании, выпускник всемирно известного Йельского университета, говорит: «Всевышний внушил Коран Пророку Мухаммаду ﷺ не просто для пересказа, и это не повествование о каких-то исторических процессах.

В действительности же, это послание Всевышнего людям». Другой авторитетный исследователь – Эндрю Риппин, являющийся почётным профессором Ислама Университета Виктории в Канаде, описывает Священную Книгу следующим образом: «У текста Корана особый стиль. Читая его, невозможно оторваться, не перестаёшь восхищаться им».

