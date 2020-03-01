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Индия против межнациональных конфликтов

Прекрасный способ противостоять столкновениям между представителями различных конфессий, которые весьма участились в последние месяцы, нашли в одной из мечетей Индии.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Так, мусульмане приняли решение открыть двери старинной мечети для всех желающих. Гостей мечети встречают словами: «Зажечь пламя любви, погасить огонь ненависти». Накануне мечеть уже посетило более 300 человек разных национальностей и вероисповеданий, проживающих в городе Бенгалуру.

 

В рамках четырёхчасовой экскурсии посетителей знакомят с правилами совершения омовения и намаза, читают аяты Корана и отвечают на вопросы об Исламе. Сумит, исповедующий Индуизм, сказал: «Я никогда раньше не был в мечети в Индии. Думаю, что такого рода инициативы очень важны – только так мы можем преодолеть образовавшийся между нами разрыв».

 

Ещё один из гостей, христианин по имени Аша, поделился: «Я многое почерпнул для себя сегодня. Мне очень понравилось, как открыто они отвечали на любые вопросы. Я практикующий христианин, но до сих пор не могу понять, как объяснить некоторые постулаты моей религии». 

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