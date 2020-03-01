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Йео Би Инь: «Малайзия – не свалка для мира!»

Министр окружающей среды Малайзии Йео Би Инь выступила с заявлением о том, что её страна не станет свалкой для мира. А те, кто имеет намерение превратить её в таковую, могут только «мечтать».

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Так, накануне из Малайзии было отправлено 150 отгрузочных контейнеров с пластиковым мусором к странам-хозяевам. Всего насчитывается 13 государств. В общей сложности отправили 3737 метрических тонн мусора. 43 контейнера вернули Франции, 42 – Великобритании, 17 – США, 11 – Канаде, 10 – Испании.

 

Оставшиеся контейнеры вернулись в Японию, Сингапур, Португалию, Китай, Бангладеш, ШриЛанку и Литву. Власти Малайзии не оплатили переправку отходов. Расходы взяли на себя судоходные компании, несущие ответственность за их перевозку.

 

Министр отметила, что Малайзия отправит ещё 110 контейнеров с мусором. 
Отметим, что и другие страны берут пример с Малайзии. К примеру, Индонезия в сентябре 2019 года отправила странам-поставщикам 547 контейнеров с мусором. Правительство Малайзии намерено запустить план действий по борьбе с незаконным ввозам пластика.
 

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