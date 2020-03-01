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Рейтинг потребительского счастья

В Дубае составлен Рейтинг потребительского счастья за прошедший 2019 год (2019 Dubai Customer Happiness). Данные рейтинга обнародовал его высочество шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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24 тысячи человек оценивали качество предоставления государственных услуг и уровень удовлетворённости ими пользователей. Интересно, что большинство местных жителей высоко оценили работу управления по электрификации и водоснабжению Дубая, занимающегося взиманием коммунальных платежей (90,1%), на втором месте – комитет по дорогам и транспорту Дубая (89,3%), на третьем – дубайское управление здравоохранения (88,6%).

 

В конце рейтинга оказались управление уголовного розыска, земельный департамент Дубая, дубайская таможня и управление по культуре. 

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