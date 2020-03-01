Рейтинг потребительского счастья

В Дубае составлен Рейтинг потребительского счастья за прошедший 2019 год (2019 Dubai Customer Happiness). Данные рейтинга обнародовал его высочество шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая.

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24 тысячи человек оценивали качество предоставления государственных услуг и уровень удовлетворённости ими пользователей. Интересно, что большинство местных жителей высоко оценили работу управления по электрификации и водоснабжению Дубая, занимающегося взиманием коммунальных платежей (90,1%), на втором месте – комитет по дорогам и транспорту Дубая (89,3%), на третьем – дубайское управление здравоохранения (88,6%).

В конце рейтинга оказались управление уголовного розыска, земельный департамент Дубая, дубайская таможня и управление по культуре.