Ответы на вопросы от 15.01.2020 (по Шафии)

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1. – Нужно ли тому, кто зашёл в мечеть, спешить успеть на такбир (произнесение слов «Аллаху Акбар» при вступлении в намаз) за имамом, если тот уже вступил в намаз?

– Известный учёный мазхаба имама аш-Шафии Мухаммад ибн Шихабуддин ар-Рамли в книге «Нихаят ульМухтадж» пишет: «Успеть на такбир с имамом является ценным деянием... То есть если мамум (тот, кто совершает намаз за имамом) вступит в намаз сразу после того, как имам произнесёт такбир. А это