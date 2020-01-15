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Ответы на вопросы от 15.01.2020 (по Шафии)

1. – Нужно ли тому, кто зашёл в мечеть, спешить успеть на такбир (произнесение слов «Аллаху Акбар» при вступлении в намаз) за имамом, если тот уже вступил в намаз? 2. – Желательно ли имаму читать молитву, которую читают между земными поклонами, полностью? 3. – Я читал, что является желательным (сунна) облизывать пальцы после еды. Как быть в том случае, если человек употребит пищу левой рукой? И можно ли есть левой рукой? 4. – После похорон на могиле сажают траву. Для чего это делается и есть ли для этого основания? 5. – Каково решение (хукм) насчёт рукопожатия после намаза?

статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
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1. – Нужно ли тому, кто зашёл в мечеть, спешить успеть на такбир (произнесение слов «Аллаху Акбар» при вступлении в намаз) за имамом, если тот уже вступил в намаз?

– Известный учёный мазхаба имама аш-Шафии Мухаммад ибн Шихабуддин ар-Рамли в книге «Нихаят ульМухтадж» пишет: «Успеть на такбир с имамом является ценным деянием... То есть если мамум (тот, кто совершает намаз за имамом) вступит в намаз сразу после того, как имам произнесёт такбир. А это

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