Ответы на вопросы от 15.01.2020 (по Шафии)
1. – Нужно ли тому, кто зашёл в мечеть, спешить успеть на такбир (произнесение слов «Аллаху Акбар» при вступлении в намаз) за имамом, если тот уже вступил в намаз? 2. – Желательно ли имаму читать молитву, которую читают между земными поклонами, полностью? 3. – Я читал, что является желательным (сунна) облизывать пальцы после еды. Как быть в том случае, если человек употребит пищу левой рукой? И можно ли есть левой рукой? 4. – После похорон на могиле сажают траву. Для чего это делается и есть ли для этого основания? 5. – Каково решение (хукм) насчёт рукопожатия после намаза?статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
74
1. – Нужно ли тому, кто зашёл в мечеть, спешить успеть на такбир (произнесение слов «Аллаху Акбар» при вступлении в намаз) за имамом, если тот уже вступил в намаз?
– Известный учёный мазхаба имама аш-Шафии Мухаммад ибн Шихабуддин ар-Рамли в книге «Нихаят ульМухтадж» пишет: «Успеть на такбир с имамом является ценным деянием... То есть если мамум (тот, кто совершает намаз за имамом) вступит в намаз сразу после того, как имам произнесёт такбир. А это
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик