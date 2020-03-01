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Я имею право?

Мир вам! Меня зовут Абдулхалик. Мне 14 лет, я родился и вырос в семье, где всегда почитали и исповедовали Ислам.

статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
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Уже почти год я посещаю уроки чтения Корана. Наш учитель Магомедали рассказывает много интересного об Исламе, его возникновении и распространении, о Пророке Мухаммаде ﷺ. Часто он затрагивает нравственные проблемы: отношение друг к другу и старшим, воспитание мусульманина, уважительное отношение к родителям, права и обязанности мусульманина в обществе.

 

Однажды в школе я случайно прочитал слова Чаадаева о том, что «Ислам – одно из наиболее замечательных проявлений

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