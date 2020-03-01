Чай и (или) кофе?

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Чай с травами – это не только лучший способ согреться холодным зимним вечером, но и простая, доступная каждому возможность предотвратить возникновение многих серьёзных заболеваний. Травяные чаи, а точнее сказать, травяные напитки, поскольку в них или совсем нет чайного листа, или его совсем немного, нужно включить в свой ежедневный рацион всем, кто хочет укрепить иммунитет, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, устранить бессонницу.

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