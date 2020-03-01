Марафон без победителей

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Каждый наш день похож на предыдущий. Лишь немногие в наше время живут осознанно. Сейчас попробую кратко пояснить, в чём для меня заключается эта самая осознанность. На мой взгляд, это контроль каждого вашего действия таким образом, чтобы после каждого поступка вы могли ответить на вопрос: зачем я это сделал? Сначала вам может показаться, что это слишком, да и вообще нужно ли это? Нужно, и на это несколько причин.



1. Каждая секунда нашей жизни – это дар. То, как мы