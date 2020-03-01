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Марафон без победителей

Работа. Дом. Смартфон. Сейчас мы все существуем в бесконечной суматохе. Цикл жизни всё ускоряется. Как сказал Франц Кафка, «жизнь всё время отвлекает наше внимание, и мы даже не успеваем заметить, от чего именно».

статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
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Каждый наш день похож на предыдущий. Лишь немногие в наше время живут осознанно. Сейчас попробую кратко пояснить, в чём для меня заключается эта самая осознанность. На мой взгляд, это контроль каждого вашего действия таким образом, чтобы после каждого поступка вы могли ответить на вопрос: зачем я это сделал? Сначала вам может показаться, что это слишком, да и вообще нужно ли это? Нужно, и на это несколько причин.


1. Каждая секунда нашей жизни – это дар. То, как мы

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