О чудесах пророка ‘Исы (Иисуса) عليه السلام

35

Здесь они собирали колосья, пряли и продавали пряжу, вели хозяйство. Как только ‘Иса عليه السلام начал ходить, его отдали к учителю на воспитание. Наставник научил его «басмале» («бисмилляхи ррахмани ррахим»), затем стал учить алфавиту. ‘Иса عليه السلام спросил его, знает ли он сам алфавит. Воспитатель рассердился и хотел ударить его палкой.

«Не бей, о учитель, если ты знаешь. А если не знаешь, спроси меня», – сказал ‘Иса عليه