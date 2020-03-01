О чудесах пророка ‘Исы (Иисуса) عليه السلام
У детей израилевых был царь по имени Хардус, подчинённый римскому императору. Ему не нравились широко распространившиеся слухи о чудесах, явленных ‘Исой عليه السلام ещё в раннем возрасте. Увидев звезду, знаменовавшую рождение этого пророка, звездочёты решили, что от мальчика исходит угроза. И, чтобы обезопасить себя, израильский царь твёрдо решил убить его. Всемогущий Господь через внушение сообщил плотнику Юсуфу о намерении Хардуса и подсказал, чтобы Марьям с сыном укрылись в Египте и вернулись лишь после смерти царя. Юсуф тоже отправился с ними, и они обосновались на земле Египта.статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
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Здесь они собирали колосья, пряли и продавали пряжу, вели хозяйство. Как только ‘Иса عليه السلام начал ходить, его отдали к учителю на воспитание. Наставник научил его «басмале» («бисмилляхи ррахмани ррахим»), затем стал учить алфавиту. ‘Иса عليه السلام спросил его, знает ли он сам алфавит. Воспитатель рассердился и хотел ударить его палкой.
«Не бей, о учитель, если ты знаешь. А если не знаешь, спроси меня», – сказал ‘Иса عليه
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