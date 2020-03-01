Белый яд
Мы регулярно слышим от медиков и экспертов, что нужно есть меньше сахара. В то же время нам говорят, что мы должны есть больше фруктов. Но ведь они сладкие, значит, и там есть сахар? Так вреден сахар или полезен?статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
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Все виды сахара могут дать нам одинаковое количество калорий, будь это фрукт, например банан, или газированный напиток. Но риск для здоровья связан с потреблением слишком большого количества «свободных сахаров», а не с употреблением сахаров, которые естественным образом присутствуют во фруктах и овощах.
Виды сахара
Сахар в пищу и напитки поступает в различных формах. Молекулы сахара классифицируются как моносахариды (одиночные молекулы
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