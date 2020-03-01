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Все виды сахара могут дать нам одинаковое количество калорий, будь это фрукт, например банан, или газированный напиток. Но риск для здоровья связан с потреблением слишком большого количества «свободных сахаров», а не с употреблением сахаров, которые естественным образом присутствуют во фруктах и овощах.

Виды сахара

Сахар в пищу и напитки поступает в различных формах. Молекулы сахара классифицируются как моносахариды (одиночные молекулы