Особенное кафе

Кафе The Bee находится в Центре им. шейха Заеда для людей с ограниченными возможностями в Абу-Даби. Однако действительно особенным это кафе делают его сотрудники.

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Открытое в начале месяца The Bee – это первое кафе в ОАЭ, в котором работают исключительно люди с ограниченными возможностями. В настоящее время в заведении работают шесть сотрудников, которые в начале года прошли обучение по специальности «бариста» и обслуживанию клиентов.

Они сами выполняют все виды работ: от принятия заказов и приготовления различных видов кофе до общения с гостями. Интерьер заведения был спроектирован с учётом потребностей сотрудников.

В кафе также созданы все условия для обслуживания клиентов с ограниченными физическими возможностями, столы в кафе круглые и находятся ниже стандартного уровня, а напольная плитка – с противоскользящим покрытием.