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Ответы на вопросы от 01.11.2019 (по Шафии)

1. Несёт ли ответственность хозяин за животное, которое портит чужое имущество? И можно ли убивать такое животное? 2. Желательно ли, согласно Исламу, ограничиться одной женой? 3. Дозволено ли в Исламе предварительно брать часть суммы в качестве задатка, для того чтобы оставить его себе в том случае, если клиент откажется от приобретения товара? 4. Правда ли, что если на мясо попала вода, то его необходимо мыть, пока вся кровь не смоется? Я пробовал так делать, но цвет крови всё равно остаётся. Как быть в этом случае?

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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1. Несёт ли ответственность хозяин за животное, которое портит чужое имущество? И можно ли убивать такое животное?

Если хозяин находится со своим животным, то он несёт ответственность за причинённый им ущерб чужому имуществу днём и ночью. Если с животным, которое обычно выпускают за пределы населённого пункта (домашняя скотина и т. д.), нет хозяина, и он выпустил его на поле (т. е. за пределы населённого пункта), и оно испортило чужой посев или что-то другое, то хозяин не

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