Ответы на вопросы от 01.11.2019 (по Шафии)

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1. Несёт ли ответственность хозяин за животное, которое портит чужое имущество? И можно ли убивать такое животное?

Если хозяин находится со своим животным, то он несёт ответственность за причинённый им ущерб чужому имуществу днём и ночью. Если с животным, которое обычно выпускают за пределы населённого пункта (домашняя скотина и т. д.), нет хозяина, и он выпустил его на поле (т. е. за пределы населённого пункта), и оно испортило чужой посев или что-то другое, то хозяин не