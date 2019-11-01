38

Терпению ты нас научил,

Великому Корану обучил,

По пути Ислама направил,

Ты и врага, как брата, любил.

Любимый Пророк ﷺ, дай нам совет.

Приди во сне, о Пророк ﷺ, приди,

По дороге ихсана нас веди.

Нам всем так необходим завет!



На Арасате в мире ином,

Расулюллах ﷺ, за нас заступись,

Для нас правда стала туманом,

Пророк ﷺ, светом своим поделись.

Ведь мы чаще слушаем свой нафс,

Редко про