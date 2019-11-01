О Пророк ﷺ...
Богом благословенный Пророк ﷺ, Ты мир и милость для всех миров, Тебе был чужд любой порок, В истории оставил немало следов.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Терпению ты нас научил,
Великому Корану обучил,
По пути Ислама направил,
Ты и врага, как брата, любил.
Любимый Пророк ﷺ, дай нам совет.
Приди во сне, о Пророк ﷺ, приди,
По дороге ихсана нас веди.
Нам всем так необходим завет!
На Арасате в мире ином,
Расулюллах ﷺ, за нас заступись,
Для нас правда стала туманом,
Пророк ﷺ, светом своим поделись.
Ведь мы чаще слушаем свой нафс,
Редко про
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