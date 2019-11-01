Послание потомкам
Когда тягостно в душе, Иль боль пронзает сердце, Помни, есть Тот, Кто свыше... И известен Ему конец.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Испытанья всех нас ждут,
Но только не забывай:
Печали все прочь уйдут,
Судьбу свою не ругай.
Творца ты не забывай,
Пророка ﷺ ты вспоминай,
Неверных же не ругай,
О вере напоминай.
Родных ты не оставляй,
Корану их обучай,
К намазу их призывай,
Добро родным пожелай.
С лучших бери пример,
Авлия ты полюби,
Господа, прошу, не зли,
Себя ты не погуби.
МАДИНА МАГОМЕДОВА
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