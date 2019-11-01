31

Самый лучший и самый хороший

Среди всех Богом созданных – он!

Столько вытерпел, с тяжкою ношей

Он по жизни с улыбкой прошёл.



За обиды расплаты не жаждал,

Оскорбленья не воспринимал.

Хоть больнее ему было дважды,

Он врагов своих сразу прощал.



Несмотря на обиду и горечь,

На изгнанье из Мекки родной,

Он принёс с собой милости море,

Он принёс мусульманам покой.