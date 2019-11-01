Салават
Когда сердце стонет от боли, Когда слёз не осталось в глазах, Ты Пророка Мухаммада ﷺ вспомни, Салават будет пусть на устах…статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
Самый лучший и самый хороший
Среди всех Богом созданных – он!
Столько вытерпел, с тяжкою ношей
Он по жизни с улыбкой прошёл.
За обиды расплаты не жаждал,
Оскорбленья не воспринимал.
Хоть больнее ему было дважды,
Он врагов своих сразу прощал.
Несмотря на обиду и горечь,
На изгнанье из Мекки родной,
Он принёс с собой милости море,
Он принёс мусульманам покой.
Ты сравни свою жизнь в испытаньях
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