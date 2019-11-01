Чистота
Как-то осенью однажды, Шёл мальчишка лет пяти, Подходил ко всем прохожим – Он хотел семью спасти.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
21
День был хмурый, непогожий.
Мальчик был ещё простужен,
Шапки нет, и куртки тоже.
И шагал по грязным лужам,
Хоть бы кто-то пожалел!
К каждому он подходил,
Денег вовсе не просил:
Предлагал купить салфетки,
Заработать чтоб монетки –
И семью б он прокормил.
Так ходил с большим пакетом.
Неужели в мире этом
Каждый каменный прохожий
Где-то совесть обронил?
Так за что, скажи,
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик