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Чистота

Как-то осенью однажды, Шёл мальчишка лет пяти, Подходил ко всем прохожим – Он хотел семью спасти.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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День был хмурый, непогожий.

Мальчик был ещё простужен,

Шапки нет, и куртки тоже.

И шагал по грязным лужам,

Хоть бы кто-то пожалел!
 


К каждому он подходил,

Денег вовсе не просил:

Предлагал купить салфетки,

Заработать чтоб монетки –

И семью б он прокормил.
 


Так ходил с большим пакетом.

Неужели в мире этом

Каждый каменный прохожий

Где-то совесть обронил?

 

Так за что, скажи,

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