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Благодарность из Перми

Здравствуйте! Меня зовут Анна, я из г. Пермь. Хотелось бы оставить отзыв о вашей газете, и даже не за себя одну, а за двоих, за мою коллегу и подругу тоже (вместе занимаемся кавказскими танцами).

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Рубрики у вас все очень интересные, полезные. Мы с коллегой православные, однако наша позиция такова, что мы не делим людей на национальности и религии, одинаково с миром и добром стараемся относиться ко всем, а также познавать и другие религии и культуры.

 

У вашей газеты есть огромнейшее преимущество – конкурентов по содержанию в Перми нет. Спасибо за ваш бесценный труд! «Ас-салам» выполняет, безусловно, колоссальную просветительскую и образовательную

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