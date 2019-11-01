Благодарность из Перми

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Рубрики у вас все очень интересные, полезные. Мы с коллегой православные, однако наша позиция такова, что мы не делим людей на национальности и религии, одинаково с миром и добром стараемся относиться ко всем, а также познавать и другие религии и культуры.

У вашей газеты есть огромнейшее преимущество – конкурентов по содержанию в Перми нет. Спасибо за ваш бесценный труд! «Ас-салам» выполняет, безусловно, колоссальную просветительскую и образовательную