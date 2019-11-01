День матери
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России традиционно проводится замечательный праздник – День матери. В 2019 году он выпал на 24 ноября.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Вкратце напомним историю праздника. Впервые День матери (именно под таким названием) был проведён 30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку, его автор – Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка и литературы.
С 1988 года Эльмира Гусейнова ежегодно проводила этот праздник в Баку, а затем в Ставрополе. Добрая традиция была подхвачена многими школами страны, и постепенно праздник стал всенародным. А спустя десять лет, в 1998 году, указом президента России в стране
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