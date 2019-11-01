Орешки со сгущёнкой

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Для того чтобы порадовать себя и родных орешками, нужно прежде всего запастись яйцами (2 шт.), маслом или маргарином (200 г), сахаром (0,5 стакана, или 150 г), мукой (3—3,5 стакана, или 600 г), содой (0,5 ч. ложки), уксусом (1 ст. ложка), сгущёнкой (1 банка) и, конечно, формочкой для орешков.

Итак, в начале следует растопить сливочное масло. Далее взбить яйца с сахаром. Добавить туда масло и перемешать. Соду погасить уксусом и, добавив в яичную массу, перемешать. Затем всыпать муку и замесить