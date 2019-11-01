Орешки со сгущёнкой
На самом деле начинка таких орешков, которые любят и дети, и взрослые, может быть разной, в том числе несладкой и даже солёной или острой. Но сегодня мы рассмотрим классический рецепт, который может выполнить даже юная хозяйка. А поможет нам в этом Анна Ванина (Зайцева) из города Чебоксары (Чувашия), которая поделилась с нами, как приготовить этот вкусный десерт.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Для того чтобы порадовать себя и родных орешками, нужно прежде всего запастись яйцами (2 шт.), маслом или маргарином (200 г), сахаром (0,5 стакана, или 150 г), мукой (3—3,5 стакана, или 600 г), содой (0,5 ч. ложки), уксусом (1 ст. ложка), сгущёнкой (1 банка) и, конечно, формочкой для орешков.
Итак, в начале следует растопить сливочное масло. Далее взбить яйца с сахаром. Добавить туда масло и перемешать. Соду погасить уксусом и, добавив в яичную массу, перемешать. Затем всыпать муку и замесить
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