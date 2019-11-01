Синдром Карлсона

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– Это здорово! – сказала я сыну. – И далеко его планета от нашей? – Далеко, но Тибул может перелетать туда и обратно очень быстро. Там все так умеют, и я тоже научился… С тех пор истории о Тибуле «рождались» довольно часто, а потом в них появились новые персонажи – из спектаклей, мультиков и книжек: Человек-паук, Суперзаяц и другие.

Все они, по словам Валишки, жили довольно дружно и время от времени навещали его, а он периодически якобы летал к ним. Я и