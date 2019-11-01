Сладкоежка
Ас-саламу алейкум, мои дорогие! Ваша Хадиджа, как всегда с вами.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Скажите, вы любите сладости? Я – очень! Причём так сильно, что не могла остановиться, съедая одну конфету за другой. Но с недавнего времени всё изменилось.
Как-то к нам пришли гости и принесли большой пакет конфет. Я, конечно, радостно принялась за конфеты, но скоро мама с папой меня остановили и сказали, что много сладостей сразу есть нельзя. Ну как же так? Почему нельзя? Ведь они такие вкусные! Я, конечно, остановилась, раз родители так сказали, но вот желание съесть эти
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