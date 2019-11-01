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От ювелира до сантехника

Необычная история о беженке из Сирии. Сегодня мы часто слышим о том, что взрослые состоявшиеся люди кардинально меняют свою жизнь, привычки, интересы. В этом материале мы поведаем читателям об одном очень необычном случае – о том, как ювелир из Сирии стала сантехником. Почему и как произошёл столь «резкий вираж» в жизни Сафаи Суккарии и почему женщина выбрала столь не женскую профессию? Узнаем в этой статье.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Сафаа Суккария – беженка, сегодня живущая в Иордании. Её дом был разрушен, а бизнес разграблен во время гражданского конфликта в Сирии. В 2014 году она бежала из страны вместе с семьёй, переехала в город Ирбид на севере Иордании.

 

Эти обстоятельства стали причиной того, что женщина вынуждена начинать новую жизнь в чужом городе. Вскоре после приезда в Иорданию она обнаружила, что её навыки шитья и изготовления аксессуаров не очень востребованы в этой стране.

 

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