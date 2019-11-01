От ювелира до сантехника

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Сафаа Суккария – беженка, сегодня живущая в Иордании. Её дом был разрушен, а бизнес разграблен во время гражданского конфликта в Сирии. В 2014 году она бежала из страны вместе с семьёй, переехала в город Ирбид на севере Иордании.

Эти обстоятельства стали причиной того, что женщина вынуждена начинать новую жизнь в чужом городе. Вскоре после приезда в Иорданию она обнаружила, что её навыки шитья и изготовления аксессуаров не очень востребованы в этой стране.

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