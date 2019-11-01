Недоверие ломает

36

В Исламе так всё мудро устроено, что подозрения порицаются. Даже когда наши собственные глаза видели – нужны ещё свидетели, чтобы доказать чью-то вину. Почему так устроено? Потому что даже при самой якобы очевидной правде – она может оказаться в кавычках.

Когда мне было девять лет, в мусорном ведре родителями была обнаружена разбитая чашка. В целом довольно банальный бытовой эпизод, но отложился он у меня на всю жизнь. Потому что меня обвинили в

том, что её