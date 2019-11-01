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Недоверие ломает

В современном мире стало популярным утверждение: «Я никому не доверяю». Человек, который подобное декларирует, выглядит сильным и уверенным в себе, умудрённым опытом и даже сам некоторым образом это доверие вызывающим. Возможно, поэтому подобная позиция стала популярной. Однако в целом за ней одно – одиночество. И того, кто не доверяет, и того, кому не доверяют.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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В Исламе так всё мудро устроено, что подозрения порицаются. Даже когда наши собственные глаза видели – нужны ещё свидетели, чтобы доказать чью-то вину. Почему так устроено? Потому что даже при самой якобы очевидной правде – она может оказаться в кавычках.

 

Когда мне было девять лет, в мусорном ведре родителями была обнаружена разбитая чашка. В целом довольно банальный бытовой эпизод, но отложился он у меня на всю жизнь. Потому что меня обвинили в 
том, что её

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