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История двух поражений

Расскажем немного о происхождении Зуль-Карнайна (Искандара). Мать его звали Халанат, её отец был византийским царём. После смерти дедушки молодой Искандар стал сильным, деятельным правителем. Он подчинил себе арабские и византийские царства, покорил их правителей и стал могущественным властителем.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Византийцы должны были платить дань персидскому царю Дарию, и дед Искандара тоже выплачивал ему по золотому яйцу в год. Зуль-Карнайн решил не платить более Дарию дань. В ответ персидский царь написал письмо, в котором Искандару строго наказывалось исполнить свой долг.

 

Зуль-Карнайн написал в ответ своё письмо, где с насмешкой сообщалось о том, что курицу, которая несла ему золотые яйца, давно зарезали и съели. Ответ сильно разгневал Дария, и он дал понять, что Искандар

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