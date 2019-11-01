История двух поражений

26

Византийцы должны были платить дань персидскому царю Дарию, и дед Искандара тоже выплачивал ему по золотому яйцу в год. Зуль-Карнайн решил не платить более Дарию дань. В ответ персидский царь написал письмо, в котором Искандару строго наказывалось исполнить свой долг.

Зуль-Карнайн написал в ответ своё письмо, где с насмешкой сообщалось о том, что курицу, которая несла ему золотые яйца, давно зарезали и съели. Ответ сильно разгневал Дария, и он дал понять, что Искандар