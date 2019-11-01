И вновь о гаджетах. Наушники: польза или вред
XXI век технологичный и продвинутый. Разнообразными гаджетами пользуются много и с удовольствием. Наушники же снискали особую любовь и признание. Немалое количество людей от мала до велика пользуются ими изо дня в день, ограждая себя от мира внешнего и погружаясь в мир внутренний.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Но давайте по существу. Конечно, мы не будем отрицать пользу наушников, благодаря которым человек в любое время и в любом месте может позволить себе просматривать видео, полезные передачи, лекции и прочее, не мешая при этом окружающим. Тем не менее, даже самый заядлый пользователь наушников наверняка хоть раз задавался вопросом: может ли этот гаджет принести вред?
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