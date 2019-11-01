И вновь о гаджетах. Наушники: польза или вред

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Но давайте по существу. Конечно, мы не будем отрицать пользу наушников, благодаря которым человек в любое время и в любом месте может позволить себе просматривать видео, полезные передачи, лекции и прочее, не мешая при этом окружающим. Тем не менее, даже самый заядлый пользователь наушников наверняка хоть раз задавался вопросом: может ли этот гаджет принести вред?

Мнение учёных

Американские органы по технике безопасности на рабочем месте –