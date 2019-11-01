10 самых важных специй
У каждой хозяйки за редким исключением есть свой любимый набор специй. Благодаря им можно преобразить даже самую обычную яичницу. И если про особенности тмина, чёрного перца, куркумы и семян кориандра мы знаем всё или почти всё, то многие другие специи остаются нами недооценёнными. А ведь их использование может не только разнообразить еду, но и принести пользу, улучшив пищеварение, повысив усвояемость витаминов и т.д.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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1. Анис или звёздчатый анис.
Эту специю любят в китайской, индийской, малазийской и индонезийской кухнях. Анис является богатым источником двух важных антиоксидантов, а именно линалоола (эфирного масла) и витамина С, который защищает организм от клеточных повреждений, вызванных токсинами в окружающей среде. Помимо этого семена аниса улучшают перистальтику и повышают аппетит.
2. Душистый перец.
Эта знакомая многим пряность сочетает
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