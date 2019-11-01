10 самых важных специй

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1. Анис или звёздчатый анис.

Эту специю любят в китайской, индийской, малазийской и индонезийской кухнях. Анис является богатым источником двух важных антиоксидантов, а именно линалоола (эфирного масла) и витамина С, который защищает организм от клеточных повреждений, вызванных токсинами в окружающей среде. Помимо этого семена аниса улучшают перистальтику и повышают аппетит.

2. Душистый перец.

Эта знакомая многим пряность сочетает