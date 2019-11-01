Первое упоминание учёных о суфизме
Во времена Пророка ﷺ и его праведных сподвижников определение «суфизм» ещё не было распространено. Первое упоминание о суфиях и суфизме появилось в конце эпохи табиинов (тех, кто удостоился встретиться со сподвижниками Посланника Аллаха ﷺ).статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Причину отсутствия упоминания названия «суфизм» ранее имам аль-Кушайрийу (известный учёный своего времени, в совершенстве знал множество шариатских наук; умер в 465 году по хиджре) объясняет в своей книге «Ар-Рисалат».
Он пишет: «Знайте же, да смилуется над вами Аллах ﷻ, что мусульмане, после того как Пророк ﷺ покинул этот бренный мир, никак не выделяли себя каким-либо описанием, помимо названия «сподвижники Посланника Аллаха ﷺ», так как не было лучшего
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