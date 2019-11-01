Свитки из Дамаска, или история одного открытия

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В Х веке в Европе появилась первая бумага. Ценилась она едва ли не на вес золота и использовалась в обиходе только знатью. А называли её charta damascaena – дамасские листы (а ввозимые книги – дамасские свитки), так как привозилась она из Арабского халифата.

Конечно, открытие технологии производства бумаги принадлежит не мусульманам. Подробно описана эта технология была во II веке в Китае, но именно мусульмане распространили это открытие в Европе. По мнению историков,