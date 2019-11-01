Коран – ключ к любому шифру?
Когда люди начали шифровать свои записи? Точный ответ не даст ни один историк. Возможно, первые методы шифровки появились с развитием письменности. Но что точно известно, так это кому принадлежат права зваться отцом криптоанализа – науки о методах дешифровки зашифрованной информации.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
43
История одной рукописи
В 1987 году в Стамбуле, в так называемом Османском архиве Сулеймана, была найдена рукопись, заставившая учёных пересмотреть историю науки. Первые описания методов шифровки текстов были известны и до нашей эры.
Греческий историк Полибий изобрёл «полибианский квадрат» со сторонами 5 на 5, заполненный буквами в случайном порядке. Для шифрования находили нужную букву на квадрате и вставляли в текст нижнюю от неё в том же
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик