Коран – ключ к любому шифру?

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История одной рукописи

В 1987 году в Стамбуле, в так называемом Османском архиве Сулеймана, была найдена рукопись, заставившая учёных пересмотреть историю науки. Первые описания методов шифровки текстов были известны и до нашей эры.

Греческий историк Полибий изобрёл «полибианский квадрат» со сторонами 5 на 5, заполненный буквами в случайном порядке. Для шифрования находили нужную букву на квадрате и вставляли в текст нижнюю от неё в том же